Военнослужащие Северного флота готовят технику к параду

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Северного флота приступили к подготовке военной и специальной техники к параду, посвящённому 77-й годовщине Великой Победы в городе-герое Мурманске.

На этой неделе вся техника была переведена на территорию батальона из посёлка Корзуново, где на полигоне отдельной мотострелковой бригады Северного флота проходили тренировки механизированных колонн.

Военные ремонтники занимаются обработкой кузовов боевых машин, их покраской и мойкой, чтобы техника безупречно выглядела уже во время репетиций на лицах города и во время парада 9 мая. На гусеницы бронетехники прикрепляют специальные накладки для езды по асфальту без повреждения дорожного покрытия.

Всего в военном параде будут задействовано 62 единицы боевой и исторической техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Самыми крупными участниками будут пусковые установки ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Также зрители увидят арктические танки Т-80 БВМ, двухзвенные снегоболотоходы, бронетранспортёры, реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, первая сводная репетиция военного парада с участием военной техники пройдёт на проспекте Ленина с 20 до 23 часов 3 мая. Вторая и генеральная репетиции состоятся в то же время 4 и 6 мая соответственно.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12419346@egNews