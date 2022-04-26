Военнослужащие Северного флота готовятся к военному параду в Североморске

В главной базе Северного флота, городе Североморске, продолжаются сводные тренировки военнослужащих Североморского гарнизона, кадет и юнармейцев, которые 9 мая примут участие в военном параде, посвящённом 77-й годовщине Великой Победы.

Тренировки проходят по нескольку часов через день на плацу военного городка соединения десантных кораблей недалеко от штаба Северного флота. Военнослужащие, в том числе женщины и школьники отрабатывают синхронность строевых элементов в составе парадных колонн, выполняют приветствие старшего начальника, исполнение государственного Гимна и троекратное «Ура».

Воспитанники Североморского кадетского корпуса маршируют с барабанами и выбивают барабанную дробь в движении. В День Победы рота барабанщиков откроет торжественное шествие парадных расчётов.

Музыкальное сопровождение обеспечивает сводный оркестр центра материально-технического обеспечения Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в североморском военном параде 9 мая примут участие пройдут 573 человека, из которых 451 военнослужащих Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12418814@egNews