Военнослужащие Северного флота и члены Русского географического общества совершили совместный автопробег по Кольскому Заполярью

Военнослужащие штаба Северного флота и члены Мурманского областного отделения Русского географического общества совершили совместный автопробег по Кольскому полуострову для популяризации изучения географии и истории родного края.

В автопробеге также приняли участие жёны и дети военнослужащих. Общее число участников составило более 30 человек. За два дня они проехали от главной базы флота – города Североморска в северной части Кольского полуострова до села Умбы на берегу Белого моря и обратно. Маршрут участников автопробега составил более 700 километров .

Североморцы побывали в памятных местах Кандалакшского района, ознакомились с современной жизнью и бытом поморов Терского берега. Одной из задач автопробега было отдание почестей воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В начале мероприятия его участники возложили цветы к Вечному огню мемориала Защитникам Советского Заполярья в Мурманске.

Как сообщает пресс-служба СФ, организовал и возглавил совместный автопробег Северного флота и РГО начальник регионального центра управления штаба флота капитан 1 ранга Сергей Артамонов.

Ранее восьмидневный автопробег между городами-героями Мурманском и Новороссийском совершили члены Профсоюза гражданских служащих Северного флота. Они провезли с собой портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, попутно проведя акцию «Бессмертный полк» в новом формате.