Военнослужащие Северного флота и их семьи посетили подводную лодку-музей «К-21»

Военнослужащие Северного флота, проходящие военную службу по призыву и по контракту, а также члены их семей, побывали с экскурсией в североморском филиале военно-морского музея Северного флота «Краснознаменная подводная лодка «К-21».

Как сообщает пресс-служба СФ, экскурсоводы рассказали им историю зарождения подводных сил Северного флота, о легендарных подводниках-североморцах, действиях бригады подводных лодок Северного флота в период Великой Отечественной войны.

Также посетители узнали о боевых традициях подводников и технических особенностях подводных лодок, системах управления, погружения и всплытия.

Гости музея задавали много вопросов о подводниках-североморцах и выражали благодарность экскурсоводам.

Фото: https://mil.ru/news/787ed16d-92a7-498c-86ca-e77d211a5f60