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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.20 16:00

Военнослужащие Северного флота и представители Русского географического общества в ходе Комплексной экспедиции в Арктику отметили 175-летие РГО

Накануне вечером, 18 августа, группа офицеров Северного флота – членов Русского географического общества поздравила председателя Мурманского областного  отделения РГО Дениса Моисеева со 175-летием РГО.

У мемориала Защитникам Заполярья в Мурманске, где на высотной отметке в 175 метров завершился символический автопробег, посвященный юбилею РГО и Дню географа, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе  контр-адмирал Игорь Курочкин  передал Денису Моисееву памятный адрес и подарок от имени командующего Северным флотом Героя России  вице-адмирала Александра Моисеева.

Контр-адмирал Игорь Курочкин отметил, что Северный флот и Русское географическое общество плотно и очень плодотворно взаимодействует уже в течение нескольких лет, в настоящее время в Арктике действуют два экспедиционных отряда, в составе которых участвуют и военнослужащие Северного флота и представители РГО.

Экспедиционный отряд, действующий у западного побережья Северного острова архипелага Новая Земля на морском буксире Северного флота МБ-12, отметил 175-летие РГО на переходе к самой северной части Новой Земли — мысу Желания, где планируется установить памятный знак в честь юбилея РГО, изготовленный на средства благотворителей Марины и Алексея Беловых.

Погодные условия внесли ряд корректив в предварительные планы экспедиционного отряда, который выполнил ряд исследований в Машигиной губе и заливе Мурман, и продолжает движение в северном направлении.

Второй экспедиционный отряд, который базируется на ледоколе Северного флота «Илья Муромец» находится на подходе к Диксону, где в ближайшее время начнет работы по подводному поиску корпуса легендарного ледокола «Вайгач», затонувшего в Енисейском заливе в 1918 году.

Тесное взаимодействие с Русским географическим обществом на Северном флоте началось в 2018 году по инициативе Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, командовавшего тогда Северным флотом. Его инициатива по исследованию арктических архипелагов была  поддержана министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу и Русским географическим обществом. Первая экспедиция была проведена на Новую Землю, а вторая - на Землю Франца-Иосифа в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе экспедиций военнослужащие флота, действуя плечом к плечу с научными группами РГО на арктических островах, реконструируют маршруты первопроходцев, восстанавливают памятники истории и культуры, выполняют экологические, биологические и другие исследования. Все мероприятия моряки-североморцы выполняют без привлечения дополнительных средств, совмещая их с плановыми мероприятиями по боевой подготовке.

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