Военнослужащие Северного флота, имеющие опыт участия в СВО, передают его как военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, так и по призыву

На одном из полигонов в Печенгском округе Мурманской области с военнослужащими отдельной бригады морской пехоты Северного флота проводятся занятия по боевой подготовке с использованием новых приемов и тактик ведения современного боя. В ходе занятий морские пехотинцы выполняют упражнения боевых стрельб по мишеням, имитирующим живую силу и технику противника на различных дистанциях.

Особенностью выполнения упражнений является поражение мишеней на максимально возможных дистанциях, с переносом огня на наиболее важные цели.

Военнослужащие отрабатывают стрельбу из ручных противотанковых гранатомётов, автоматов, пулемётов, снайперских винтовок и метание ручных гранат.

Снайпера проводят тренировки с использование современной высокоточной снайперской винтовки российского производства ОРСИС Т-5000, которая показала свою высокую эффективность в ходе выполнения задач специальной военной операции.

На тактическом поле, имитирующем городскую застройку, военнослужащие отрабатывают тактику ведения боя в городе, передвижение группами с использование особенностей рельефа местности и застройки. В ходе тренировок военнослужащие обучаются занимать наиболее выгодные позиции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особое внимание уделяется минно-подрывному делу, соблюдению правил безопасности при обращении со взрывоопасными материалами, их наиболее эффективному применению.

В ходе занятий военнослужащие, имеющие опыт участия в специальной военной операции, передают его как военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, так и по призыву.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12477387@egNews