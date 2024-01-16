Военнослужащие Северного флота победили на чемпионате Военно-Морского Флота по военно-прикладному спорту в дисциплине «рывок гири», проходившем в Санкт-Петербурге

В турнире приняли участие 122 спортсмена, в том числе 18 девушек, представляющих команды флотов, а также воинских частей и организаций, подчиненных главнокомандующему ВМФ. Особенностью этой спортивной дисциплины является обязательное выполнение упражнений военнослужащими в военной форме одежды. Вес гири для мужчин составляет 24 и 32 кг, женщины выступают с гирями 16 и 24 кг.

Лучший результат среди мужчин показал представитель Северного флота рядовой Абдулмаруф Кодиров, который выполнил 247 подъемов гири весом 32 кг. Лидером среди женщин стала старший матрос Ольга Савёлова с результатом 220 подъёмов. Она также выступает за Северный флот.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе упорной борьбы в общекомандном зачете победу одержала сборная Северного флота. На втором месте — команда Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», обладателями бронзовых наград стали представители Балтийского флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12495994@egNews