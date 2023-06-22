Военнослужащие Северного флота почтили память моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны

Экипажи гидрографических судов и катеров Северного флота, администрация и жители сельского поселения Междуречье Кольского района почтили память экипажа и пассажиров гидрографического судна «Меридиан», погибших в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие состоялось в посёлке гидрографов Северного флота Мишуково у мемориала, установленного в посёлке. После митинга к памятнику были возложены цветы и венки.

В рамках комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» в День памяти и скорби также состоялась торжественная церемония открытия памятника научно-исследовательскому судну «Персей», потопленному немецко-фашисткой авиацией в июле 1941 года неподалеку от берегов полуострова Рыбачий в губе Эйна Мотовского залива.

В этот же день венки и цветы также были возложены на воду в местах гибели подводных лодок Д-3 и К-2. Для участия в церемонии на борту катера Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в Баренцево море вышли родственники погибших моряков и юнармейцы, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12471105@egNews