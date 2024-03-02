Военнослужащие Северного флота подготовили территорию парка «Патриот» к проведению «Гонки героев»

Военнослужащие Северного флота подготовили территорию парка «Патриот», 5-километровую трассу, естественные и искусственные преграды к проведению «Гонки героев. Зима».

Для болельщиков и участников гонки в парке «Патриот» будет работать выставка инженерной, авиационной и бронетанковой техники, на которой военнослужащие Северного флота расскажут о ее предназначении и технических характеристиках. Также для посетителей парка в этот день будет организовано выступление творческих коллективов и военного оркестра Северного флота, будет работать полевая кухня.

Подразделение радиационной, химической и биологической защиты, используя специальные пиротехнические средства, организуют частичное задымление препятствий для усложнения прохождения маршрута.

Будут работать информационные пункты по отбору кандидатов на военную службу по контракту.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, от Северного флота в соревновании примут участие четыре команды и около 150 человек в массовом забеге.

В субботу, 2 марта, парк «Патриот» около поселка Кильдинстрой Мурманской области будет принимать «Гонку героев».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502818@egNews