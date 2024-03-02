Соревнования Северо-Западного федерального округа по кикбоксингу принесли сборной региона 18 медалейЗолотые руки: кенийский стартап превращает отходы от ананасов в модную обувь, а камбоджийский бизнесмен делает из пластиковых бутылок качественные мётлы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.24 08:20

Военнослужащие Северного флота подготовили территорию парка «Патриот» к проведению «Гонки героев»

Военнослужащие Северного флота подготовили территорию парка «Патриот», 5-километровую трассу, естественные и искусственные преграды к проведению «Гонки героев. Зима».

Для болельщиков и участников гонки в парке «Патриот» будет работать выставка инженерной, авиационной и бронетанковой техники, на которой военнослужащие Северного флота расскажут о ее предназначении и технических характеристиках. Также для посетителей парка в этот день будет организовано выступление творческих коллективов и военного оркестра Северного флота, будет работать полевая кухня.

Подразделение радиационной, химической и биологической защиты, используя специальные пиротехнические средства, организуют частичное задымление препятствий для усложнения прохождения маршрута.

Будут работать информационные пункты по отбору кандидатов на военную службу по контракту.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, от Северного флота в соревновании примут участие четыре команды и около 150 человек в массовом забеге.

В субботу, 2 марта, парк «Патриот» около поселка Кильдинстрой Мурманской области будет принимать «Гонку героев».

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502818@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Моя любовь и звезды». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Вермишель, шлифованный рис и подсолнечное масло вышли в лидеры по росту цен в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 49 копеек, евро прибавило почти 18 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2024 года-PRO ЖКХ (18+)Количество обращений в адрес мурманского регоператора уменьшилось в феврале на 17%-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика