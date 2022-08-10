Военнослужащие Северного флота примут участие в трёх конкурсах финала Армейских международных игр

По результатам всех отборочных этапов для участия финальных конкурсах Армейских международных игр 2022 года подготовлены четверо военнослужащих от различных береговых частей Северного флота. Это связисты старшие лейтенанты Вадим Мещеряков и Алексей Веселовский, специалист продовольственной службы сержант Ренат Гайнутдинов и мастер-ремонтник сержант Михаил Носов.

Они вошли в состав сборных команд от Вооружённых сил России, которые будут представлены на конкурсах «Уверенный приём», «Полевая кухня» и «Мастера автобронетанковой техники».

Заместитель военного коменданта Северодвинского гарнизона майор Виталий Посохов примет участие в обеспечении конкурса «Аварийный район».

Как сообщает пресс-служба СФ, в зоне ответственности Северного флота конкурсов АРМИ-2022 не проводится из-за неблагоприятных природно-климатических условий и сложной логистики.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12432418@egNews