Военнослужащие Северного флота примут участие в военно-исторической реконструкции
Военнослужащие Северного флота примут участие в военно-исторической реконструкции, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и юбилейной 80-й годовщине образования Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР.
В посёлке Сафоново на территории музея Военно-воздушных сил Северного флота будут разыграны отдельные эпизоды боёв обороны Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, показана работа оперуполномоченных отдела контрразведки «Смерш» Северного оборонительного района Северного флота, в составе подразделений действующей армии, вступавших в бой с отборными частями Вермахта.
В реконструкции исторических событий примут участие военнослужащие Северного флота, члены военно-исторического клуба «Заполярный рубеж» и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон».
На месте проведения будет организована работа полевой кухни.
Начало мероприятия в 13.00 29 апреля, сообщает пресс-служба Северного флота.