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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.21 09:30

Военнослужащие Северного флота примут участие в военных парадах в Москве, Мурманске и Североморске

На Северном флоте в активную фазу вступила подготовка к военным парадам, посвящённым Дню Победы. Воины-североморцы будут задействованы в главном параде, который состоится 9 мая в Москве на Красной площади, в также в военных парадах, которые пройдёт в городе-герое Мурманске и в главной базе флота – Североморске.

В Подмосковье, где уже начались тренировки парадных расчётов, находятся танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота на «арктических» танках Т-80 БВМ и батальон морских пехотинцев.

В Североморске и в Мурманске от Северного флота будет задействовано более полутора тысяч человек: из авиации, плавсостава, сухопутных и береговых войск.

Существенных отличий от прошлых лет в военных парадах не будет. Всё пройдёт по годами отработанной схеме в традиционных местах проведения: на проспекте Ленина – в Мурманске и на Приморской площади - в Североморске.

Как и прежде механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники. Всего на параде будет представлено более 70 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении частей Северного флота сегодня, а также ретро-автомобилей и мотоциклов военной и послевоенной поры.

В демонстрационном пролёте авиации, который состоится над Мурманском в районе мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, примут участие лучшие лётчики частей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на вертолётах Ми-8, Ка-27, военно-транспортных, противолодочных самолётах, бомбардировщиках и истребителях. Всего в воздух будет поднято 17 летательных аппаратов с четырёх аэродромов.

Сводные тренировки парадных расчётов начнутся в Североморске, Мурманске и в Печенгском районе с 5 апреля. Репетиции на местах проведения военных парадов традиционно пройдут в конце апреля и в первых числах мая.

Как сообщает пресс-служба СФ, в остальных гарнизонах Северного флота 9 Мая состоятся торжественные шествия дислоцированных там войск. Также воины-североморцы планируют принять активное участие в шествии «бессмертного полка» с портретами своих родственников, защитивших Родину в годы Великой Отечественной войны.

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