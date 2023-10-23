Военнослужащие Северного флота принимают участие в девятом международном форуме «Во славу флота и Отечества», проходящем в городе Северодвинске

В рамках мероприятий проведения форума пред участниками выступили творческие коллективы Северного флота - оркестр Беломорской военно-морской базы и ансамбль песни и пляски Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота.

«Очень бы хотелось, чтобы темой форума стало обсуждение и нашей молодёжи, и военно-патриотического воспитания. Эта тема, безусловно, очень важна. Важна, как составляющая будущего нашей страны, будущего всего военно-морского флота», - отметил на церемонии открытия форума заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

В этом году он посвящён 410-летию со дня образования лоцманской службы в России, 330-летию начала регулярного государственного судостроения и 290-летию со дня образования Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Поморье приехали представители десятков морских и речных портовых городов России, а также делегации зарубежных стран. Среди гостей – представители предприятий морской отрасли, образовательных учреждений, общественных молодёжных и ветеранских организаций, студенты и школьники - все, кто занимается воспитанием патриотизма и популяризацией морских профессий среди молодёжи.

В ходе форума состоятся дискуссии, обменом опытом, мастер-классы, экскурсии и концерты.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12482666@egNews