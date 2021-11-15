Военнослужащие Северного флота приняли участие Географическом диктанте

На Северном флоте вчера состоялась международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант». Проверочные тесты на знание географии России и мира решали 3,5 тысячи воинов-североморцев и членов их семей, гражданских служащих, нахимовцев и юнармейцев. Для этой цели на Северном флоте было подготовлено 57 площадок, включая Мурманское Нахимовское военно-морское училище и ряд учреждений культуры флотских гарнизонов.

Самыми северными точками, где будут решать задания «диктанта», стали Новая Земля и остров Котельный - там дислоцированы арктические подразделения и части ПВО Северного флота.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, как и в прошлом году, примет участие в мероприятии вместе с экипажем тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» в Североморске. Как сообщает пресс-служба СФ, отсюда была организована видеосвязь с центральной площадкой в Минобороны России – Национальным центром управления обороной Российской Федерации. Всего в Минобороны было задействовано более 1500 площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году. Тогда его написали на 210 площадках в России. С 2017 года Диктант стал международным – свои знания проверяли жители не только России, но и многих иностранных государств. В 2017 году акция проходила в 25 странах, а в 2018 году – в 97.

Год назад «Географический диктант» проходил на 49 площадках в воинских частях и на надводных кораблях Северного флота.