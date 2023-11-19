Военнослужащие Северного флота приняли участие в акции «Географический диктант»

Сегодня военнослужащие Северного флота приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант».

Проверочные тесты на знание географии решали более двух тысяч воинов-североморцев и членов их семей, гражданских служащих, кадетов, нахимовцев и юнармейцев. На флоте было организовано 54 площадки в воинских частях и на надводных кораблях.

Самой северной точкой стал архипелаг Новая Земля, где дислоцированы части противовоздушной обороны.

Главная площадка была расположена в Североморске на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов». Вместе с экипажем корабля, все задания диктанта выполнили кадеты, юнармейцы, представители Русского географического общества, а также заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Участники ответили на 40 вопросов. Помимо традиционных вопросов по географии и смежным наукам в диктанте были вопросы, посвящённые теме «Человек и география».

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году. Тогда его написали на 210 площадках в России.

Масштабная международная просветительская акция нацелена на популяризацию географии и смежных наук. Фактически это не сложный экзамен, а увлекательная викторина, посвященная России и ориентированная на людей всех возрастов, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12486525@egNews