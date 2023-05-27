В Калининграде военнослужащие Северного флота приняли участие в чемпионате Военно-морского флота по стрельбе из штатного и табельного оружия. В соревнованиях приняли участие тринадцать команд представляющие флоты и учебные заведения Военно-морского флота. В общей сложности состязалось более 90 военнослужащих в воинских званиях от матроса до адмирала.

По итогам чемпионата команда Северного флота заняла третье место, второе - команда Черноморского высшего военно-морского училища, а первое место заняла команда Балтийского флота.

В индивидуальной зачёте третье место при стрельбе из автомата Калашникова занял военнослужащий отдельной роты сопровождения воинских грузов прапорщик Василий Гордон.

Победители были награждены кубками, медалями и грамотами Спортивного комитета Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12468603@egNews