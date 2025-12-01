Военнослужащие Северного флота приняли участие в «Географическом диктанте»

30 ноября военнослужащие Северного флота приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант». Мероприятие прошло под эгидой Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».

Проверочные тесты на знания в области географической науки решали 1250 воинов-североморцев и членов их семей, гражданских служащих, нахимовцев и юнармейцев. Для этого на Северном флоте было подготовлено 33 площадки в гарнизонах, в объединениях, соединениях и отдельных воинских частях.

Главная площадка в 2025 году была расположена в Североморске на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов». Каждый год выбирать новый корабль главной площадкой написания диктанта стало хорошей традицией на флоте.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, все опросные листы «Географического диктанта» будут отсканированы в ближайшее время и вскоре отправлены в электронном виде в Русское географическое общество для проверки и оглашения результатов.

В 2025 году акция состоялась уже в одиннадцатый раз, она проводится с 2015 года по инициативе председателя попечительского Совета Русского географического общества, Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Основная цель акции – популяризация географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию. Тематика диктанта отражает ключевые события и юбилеи 2025 года: 180-летие Русского географического общества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 500-летие освоения Северного морского пути, а также раскрывает историко-культурные и географические взаимосвязи России со странами БРИКС.

Фото: https://mil.ru/news/19cfa3db-4984-4326-8d98-2d0703cf8aa8