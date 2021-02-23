Военнослужащие Северного флота приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Сегодня во всех гарнизонах Северного флота прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Утром в береговых частях прошли построения с выносом боевых знамён. Командиры частей поздравили личный состав с праздником и поощрили лучших военнослужащих. На боевых кораблях и судах обеспечения флота помимо Андреевского и Государственного флагов были подняты флаги расцвечивания.

В главной базе Северного флота – Североморске состоялась строевая прогулка войск гарнизона в сопровождении военного оркестра. Она прошла от Дома офицеров по главной улице города, носящей имя первого Дважды Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны легендарного лётчика Бориса Сафонова, до Приморской площади.

На Приморской площади командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и военнослужащие флота возложили венки и цветы к памятнику Воинам-североморцам, героическим защитникам Заполярья, и почтили память павших героев минутой молчания.

Церемония завершилась торжественным прохождением роты почетного караула, а также военнослужащих надводных кораблей и сухопутных частей Североморского гарнизона.

В полдень в городе-герое Мурманске возле мемориала Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны был выполнен памятный выстрел в честь погибших бойцов Карельского фронта и Северного флота, разгромивших фашистов на Кольском Севере.

Командование флота, руководство области и города Мурманска, а также военнослужащие Мурманского территориального гарнизона возложили венки и цветы к мемориалу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вечером в 21 час в Мурманске и Североморске состоится праздничный салют и фейерверк. В честь Дня защитника Отечества будут выполнены по 30 выстрелов из семи орудий.