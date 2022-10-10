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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.22 09:30

Военнослужащие Северного флота приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

8 октября на территории мемориального комплекса Долина Славы военнослужащие Северного флота приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в церемонии погребения останков защитников Отечества приняли участие заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители духовенства, военнослужащие подводных сил и береговых войск Северного флота, школьники, юнармейцы и жители Мурманской области и другие. В ходе церемонии состоялся митинг.

Контр-адмирал Игорь Курочкин от имени командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева поблагодарил участников поискового движения Мурманской области, подчеркнув исключительную важность их работы.

«Уважаемые товарищи, дорогие земляки! Ежегодно мы собираемся в значимом для всех северян месте — Долине Славы, чтобы почтить память героев и увековечить их имена. Эта работа будет продолжаться. Мы сохраним память и передадим ее нашим потомкам. Важно, что здесь присутствует молодёжь. Ведь именно вам продолжать историю государства», — отметил Игорь Курочкин.

Похороны солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, защищая Советское Заполярье, проходят здесь ежегодно в начале октября. Именно в эти дни в 1944 году началась победоносная Петсамо-Киркнесская операция, завершившаяся освобождением Заполярья и северной Норвегии от немецко-фашистских захватчиков.

В этом году поисковыми отрядами, работавшими на местах боев, были найдены останки 134 бойцов. Из них тела 126 солдат погребены в братской могиле, так как установить их имена, к сожалению, не удалось. Но шесть красноармейцев похоронены в именных могилах. Это: красноармеец Копотя Владимир Афанасьевич; красноармеец Осташов Михаил Васильевич; красноармеец Гусак Георгий Никитьевич; красноармеец Юдин Николай Федорович; Салов (имя и отчество не установлены); Шишкин (имя и отчество не установлены).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, останки ещё двух опознанных красноармейцев - Кириллова Михаила Кирилловича и Добщикова Бориса Ивановича – будут отправлены на их Родину – в Республику Беларусь и Республику Марий-Эл.

К могилам красноармейцев и к мемориалу были возложены цветы. Память воинов, погибших за Родину, почтили минутой молчания.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12440884@egNews

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