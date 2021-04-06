Военнослужащие Северного флота приступили к тренировкам военных парадов

Военнослужащие Северного флота, назначенные для участия в военных парадах, посвящённых Дню Великой Победы, приступили к тренировкам. Тренировки парадных расчётов проходят на дух площадках в городах Североморске и Мурманске. Воины-североморцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы совершенствуют строевую подготовку на территории отдельного ремонтно-восстановительного батальона и на плацу военного городка бригады десантных кораблей.

Водители боевой техники готовятся к параду на территории бывшего аэродрома в посёлке Корзуново Печенгского района Мурманской области.

На Северном флоте парады пройдут 9 Мая в городе-герое Мурманске и в главной базе флота – Североморске. В них будет задействовано более полутора тысяч военнослужащих из сухопутных и береговых частей, авиации, экипажей кораблей и подводных лодок Северного флота.

Механизированную парадную колонну возглавит легендарный танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники. Всего на параде будет представлено более 70 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении частей Северного флота сегодня, а также ретро-автомобилей и мотоциклов военной и послевоенной поры.

В демонстрационном пролёте авиации, который состоится над Мурманском в районе мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, примут участие лучшие лётчики частей 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота на вертолётах Ми-8, Ка-27, военно-транспортных, противолодочных самолётах, бомбардировщиках и истребителях. Всего в воздух будет поднято 17 летательных аппаратов с четырёх аэродромов.

Как сообщает пресс-служба СФ, музыкальное обеспечение парада возложено на оркестры военных гарнизонов Заозерска и Гаджиево, которые сформировали сводный коллектив для выступления в Североморске. В Мурманске будет играть главный оркестр Северного флота, усиленный музыкантами соединений сухопутных и береговых войск.