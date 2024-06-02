Военнослужащие Северного флота приступили к выполнению задач летнего периода обучения

1 июня после торжественных митингов и построений, приуроченных к 291-й годовщине Северного флота и началу нового периода обучения, военнослужащие объединений, соединений и воинских частей Северного флота приступили к выполнению планов боевой учёбы.

Так, на борту фрегата «Адмирал флота Касатонов» экипаж провёл тренировки по приготовлению корабля к бою и походу, действиям личного состава ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра по отработке боевых нормативов по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности.

Личный состав подводных и надводных сил, береговых войск, морской авиации Северного флота приступил к активной боевой учёбе в соответствии с планами летнего периода обучения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, среди главных задач летнего периода обучения – поддержание и совершенствование уровня боевого мастерства при выполнении задач в соответствии с предназначением.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12515078@egNews