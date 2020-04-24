Военнослужащие Северного флота продолжают пополнять базу данных проекта «Дорога памяти»

Военнослужащие и гражданский персонал воинских частей и учреждений Северного флота продолжают пополнять массив данных проекта «Дорога памяти» в сети Интернет. Сегодня в сложной эпидемиологической обстановке информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, они загружают на сайт проекта, используя мультимедийные устройства в домашних условиях.

Пункты приёма информации от граждан об участниках Великой Отечественной войны, развёрнутые на основе центральной библиотечной сети флотских гарнизонов и в отдельных учреждениях культуры Северного флота и военкоматах приостановили работу с посетителями до нормализации эпидемиологической обстановки. Тем не менее, информация о ветеранах Великой Отечественной войны продолжает поступать на сайт «Дорога памяти». Военнослужащие Северного флота и жители Крайнего Севера загрузили более 452 тысяч документов о своих родственниках, как фронтовиках, так и тружениках тыла.

Как пишет пресс-служба СФ, работа по сохранению памяти о воинах-победителях продолжается. Командование Северного флота выражает признательность всем, кто уже принял в ней участие, и призывает всех жителей Крайнего Севера передать на портал «Дорога памяти» информацию о своих родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.