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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.26 09:20

Военнослужащие Северного флота прошли обучение по применению дрона-перехватчика «Ёлка»

Военнослужащие подразделений беспилотных систем Северного флота прошли обучение по применению дрона-перехватчика «Ёлка», оснащенного искусственным интеллектом.

В течение двух дней представители промышленности провели с военнослужащими теоретические и учебно-практические занятия по эффективному применению дрона-перехватчика «Ёлка», предназначенного для поражения беспилотных летательных аппаратов мультироторного и самолётного типов.

«В ходе занятий личный состав получил необходимые теоретические знания и опыт эффективного применения данного дрона. За счёт икс-образного расположения крыльев с установленными на них винтомоторными электрическими двигателями и аэродинамическим рулем беспилотник очень маневренный и способен догнать в воздухе уклоняющийся от удара вражеский дрон. «Ёлка» показала свою высокую эффективность в ходе решения задач специальной военной операции», – отметил военнослужащий с позывным «Енисей».

Североморцы освоили управление «перехватчиком», изучили тактику его использования, как в составе своих подразделений, так и отдельными расчетами на постах воздушного наблюдения.

Мероприятие состоялось в филиале парка «Патриот» Северного флота в Мурманской области. Данные занятия по обучению применения перехватчиков беспилотных летательных аппаратов проходят на Северном флоте на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дрон «Ёлка» не имеет боевой части, поражение достигается за счёт кинетической энергии при прямом ударе. «Ёлка», оснащенная четырьмя мощными двигателями, способна развивать высокую скорость, что позволяет ей наносить разрушительные удары по беспилотникам противника.

Он показывает высокую эффективность против новых беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом и умеющих уклоняться от средств поражения.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/7529fb34-d303-43d3-8cea-34a6e6e845d2

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