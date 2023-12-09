Военнослужащие Северного флота проведут уроки мужества для участников Всероссийской молодёжной акции «Фронтовая открытка»

Военнослужащие объединений, соединений и воинских частей Северного флота проведут уроки мужества для участников Всероссийской молодёжной акции «Фронтовая открытка» в Мурманской области.

На уроках дети подготовят открытки и сувениры с теплыми и искренними новогодними поздравлениями для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Открытки и сувениры будут доставлены до адресатов до конца декабря.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, акцию организовало Министерство обороны Российской Федерации. Её участники — дети до 18 лет. В Мурманской области — это школьники, кадеты, воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, детских домов, студенты колледжей и высших учебных заведений, представители молодежных общественных объединений. Ребятам предложено подготовить новогодние поздравления бойцам, которые участвуют в специальной военной операции.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12490045@egNews