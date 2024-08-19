Военнослужащие Северного флота провели учение по освобождению морского порта в Арктике

Военные моряки и морские пехотинцы из состава отряда боевых кораблей Северного флота, выполняющего задачи арктического похода, отработали действия по освобождению территории Дудинского морского порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника.

По легенде учения диверсионно-разведывательная группа условного противника захватила порт и заминировала его объекты.

Подразделение по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами отряда боевых кораблей Северного флота скрытно высадилось на территорию захваченного порта, разминировало объекты и освободило захваченное административное здание порта.

Затем североморцы выполнили высадку морского десанта на побережье реки Енисей и провели штурмовую операцию по освобождении стратегического объекта в Арктике – с воды, с воздуха и с земли.

В учении была применена палубная авиация – вертолёт Ка-27, быстроходные лодки, артиллерия большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты и морского инженерного полка Северного флота во взаимодействии с экипажем большого десантного корабля «Александр Отраковский» осуществили высадку морского десанта способом «на упор». С твиндека большого десантного корабля высадились на берег: гусеничный плавающий транспортёр, двухзвенный вездеход на гусеничном ходу и самоходная реактивная установка разминирования, которые осуществили блокирование путей к порту.

Как сообщает Песс-служба Северного флота, все задачи тренировки были выполнены в полном объёме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм.

В ходе арктических походов, осуществляемых на постоянной основе, военнослужащие Северного флота отрабатывают задачи обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике, обороне континентальных и островных территорий, стратегически важных объектов, противодействию незаконным вооруженным формированиям.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12525901@egNews