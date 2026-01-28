Военнослужащие Северного флота провели уроки мужества, посвящённые годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В городе Полярный накануне годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады военнослужащие района наблюдения Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели в школах города уроки мужества.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие рассказали детям о хронологии блокадных лет, подвигах красноармейцев в борьбе с фашистскими захватчиками, показали архивные фотографии, снятые в осажденном городе, и вырезки из газет тех лет.

Школьникам рассказали о важных исторических событиях нашей Родины, военных буднях и о людях, для которых долг, честь и патриотизм не просто слова.

27 января, в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота состоялись построения и митинги, а также уроки истории о буднях блокадного города и подвигах ленинградцев.

В Военно-морском музее Северного флота и музеях воинских частей были подготовлены тематические выставки.

Фото: https://mil.ru/news/02b3fecf-1b66-4037-9b35-2c0c00b2bafb