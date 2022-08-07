Военнослужащие Северного флота рассказали жителям Ревды о преимуществах военной службы по контракту

6 августа инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту Северного флота впервые провели информационно-агитационные мероприятия в посёлке городского типа Ревда Мурманской области. С 12 часов до 18.00 перед Культурно-спортивным центром на улице Металлургов был развернут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту. Представители воинских частей и инструкторы пункта отбора рассказали местным жителям об их возможностях стать профессиональными защитниками Отечества, правах и льготах военнослужащих ВС РФ.

Всем заинтересованным гражданам специалисты дали консультации по социально-правовым вопросам, порядку и правилам поступления на военную службу по контракту, выдали буклеты и памятки.

На передвижных выставках были представлены образцы исторического и современного стрелкового оружия, а также снаряжение «Ратник».

Как сообщает пресс-служба СФ, на прошлой неделе пункт отбора отработал на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в районе посёлка Кильдинстрой и в главной базе Северного флота - городе Североморске во время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню ВМФ России, а несколькими днями ранее – в городах Оленегорске и Мончегорске.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431937@egNews