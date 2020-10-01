Военнослужащие Северного флота расскажут о преимуществах службы по контракту жителям центральной полосы России

Вчера пять мобильных выездных групп, состоящих из военнослужащих морской пехоты и частей объединения ВВС и ПВО Северного флота, отправились агитировать жителей Карелии, Вологодской, Курской, Брянской и Нижегородской областей поступать на военную службу по контракту в части и подразделения флота.

В течение октября на базе пунктов отбора на военную службу по контракту, городских и районных военных комиссариатов североморцы будут вести разъяснительную работу с потенциальными кандидатами в профессиональные военные, рассказывая им о преимуществах военной службы в районах Крайнего Севера и Арктики, освоении современной техники, социально-бытовых условиях жизни и службы, увеличенном денежном довольствии, продовольственном и вещевом обеспечении, льготах и гарантиях военнослужащим по контракту.

В качестве военных агитаторов были подобраны подготовленные военнослужащие по контракту различных категорий и воинских званий. Перед отправкой с ними был проведён организационный сбор и инструктаж. Каждый военнослужащий получил задание по привлечению на военную службу по контракту подходящих кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе.

Как сообщает пресс-служба СФ, летом подобную информационно-агитационную работу успешно выполнили военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил и отдельной мотострелковой бригады Северного флота среди жителей Урала, Поволжья и Сибири. Из 8 тысяч потенциальных кандидатов, с которыми были проведены беседы, отбор на военную службу прошли только несколько сотен человек. Они поступили на воинские должности в плавсостав Кольской флотилии разнородных сил, в части сухопутных и береговых войск Северного флота, а также на арктические военные базы на островах Котельный и Земля Александры в Северном Ледовитом океане.

Наибольшую заинтересованность к военной службе по контракту на Северном флоте проявили жители Татарстана и Башкирии, а также Свердловской области.