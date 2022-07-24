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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.22 10:00

Военнослужащие Северного флота разработали сложный и интересный маршрут для проведения гонки героев «Заполярный рубеж»

На Северном флоте готовятся к проведению гонки героев «Заполярный рубеж» в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

Эти третьи по счёту открытые командные соревнования будут проводиться на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в районе посёлка Кильдинстрой (Мурманская область). Время проведения гонки – традиционное – накануне главного праздника военных моряков Дня Военно-морского флота России – 30 июля.

Для «Заполярного рубежа» уже оборудована многофункциональная трасса протяжённостью пять километров. По маршруту состязаний предусмотрено 20 искусственных препятствий, схемы которых разработаны и получили свои оригинальные названия. Например, «Царь горы» – преодоление заграждения в помещении, «Под перекрёстным огнём» – переползание под сеткой через грязь, «Вспомни детство: классики» – преодоление болота с сеткой, «Резиновый берег» – покорение вершины из автомобильных шин, «Арктическая переправа» – бег по бревну над болотом, «Сквозь огонь, воду и железную сетку» – полоса препятствий. Не менее интересные наименования и у других преград, спусков, заболоченных участков, веревочных городков, стен и трамплинов - «Шины, шины», «Бурелом», «Ветвистый путь», «Азы спецназа», «Прыжок Исинбаевой», «Скалолаз», «Бегом по шпалам», «Непреступная высота», «Ты не пройдёшь!», «После бури», «Северное кенгуру», «По уши в грязи», «Эльбрусская возвышенность», «Паутина смерти».

В объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота начали готовить команды для гонки героев «Заполярный рубеж».

В этих открытых командных соревнованиях по бегу по пересечённой местности с преодолением препятствий может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, которые не имеют ограничений по медицинским показателям.

Команды численностью по 4 человека будут соревноваться в двух дивизионах. В первом дивизионе будут соревноваться исключительно мужчины. Во втором дивизионе на трассу гонки выйдут и девушки – в составе команды допускается участие двух и более девушек.

Регистрация команд начнётся 30 июля в 9 часов в парке «Патриот».

Организаторы «Заполярного рубежа» ожидают, что в гонке героев примут участие около 60 команд от воинских частей объединений и соединений Северного флота и еще порядка 30-40 «гражданских» команд, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12430314@egNews

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