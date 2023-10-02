Военнослужащие Северного флота совершили прыжки с парашютом на одном из полигонов Заполярья

При совершении прыжков применялись десантные системы Д-6, Д-10, использующиеся при массовом десантировании, а также парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для десантирования групп специального назначения.

В парашютных прыжках, которые выполнялись в соответствии с планом подготовки, приняли участие военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп армии ВВС и ПВО Северного флота, а также отдельной бригады морской пехоты.

В ходе выполнения прыжков с борта Ми-8 армии ВВС и ПВО сводные парашютно-десантные группы отработали действия по десантированию парашютным способом и приземлению на неподготовленные площадки местности.

При совершении прыжков применялись десантные системы Д-6, Д-10, использующиеся при массовом десантировании, а также парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для десантирования групп специального назначения.

Учитывая сложные метеоусловия Крайнего Севера, десантирование происходило в диапазоне высот 800-2000 метров.

Среди военнослужащих были и те, кто совершали прыжок с парашютом впервые. Пройдя теоретическую подготовку, а затем отработав все действия на тренажере, военнослужащие были допущены к прыжкам.

На занятиях по подготовке к прыжкам детально изучается парашютная система, методы ее подгонки, способы укладки, а также отрабатываются навыки поведения в нештатных ситуациях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время тренировки личным составом было совершено более шестидесяти прыжков с парашютом.

Тренировки данного типа носят регулярный характер, что позволяет своевременно выполнять программу парашютных прыжков как десантникам, так и летчикам.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12480578@egNews