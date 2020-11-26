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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.20 12:30

Военнослужащие Северного флота в полтора раза увеличили количество положительных оценок по физической подготовке

В ходе подведения итогов физической подготовки военнослужащих и спортивной работе на Северном флоте помощник командующего флотом по физической подготовке и спорту полковник Павел Кошкарёв объявил, что по сравнению с 2019 годом воины-североморцы в полтора раза лучше сдали нормативы по физической подготовке. По результатам контрольных проверок количество отличных и хороших оценок увеличилось на 50 процентов.

В уходящем году главная проверка по физподготовке на Северном флоте прошла с 27 по 30 октября в Североморске. В ней приняли участие военнослужащие штаба и управления флота. Ежедневно физические упражнения на силу, выносливость и быстроту или ловкость сдавали около 100 военнослужащих в соответствии со своими возрастными группами. Подавляющее большинство, более 94-х процентов, сдали нормативы на оценки «отлично» и «хорошо». Притом отличников было почти в 10 раз больше чем хорошистов. 225 человек по итогам выполнения упражнений показали высший уровень физической подготовленности и заслужили право на дополнительную денежную выплату, которая составляет значительную часть оклада по воинской должности.

Абсолютным рекордсменов стал офицер регионального центра управления обороной штаба Северного флота майор Алексей Агафонов, выполнивший все нормативы на 100 баллов и набравший 300 баллов и 300 возможных. Он сдал два упражнения на силу, 16 раз сделав подъём силой на перекладине и около минуты продержав «уголок» на брусьях, а также пробежал 3 километра за 12 минут.

В 2020 году на Северном флоте было проведено 86 спартакиад по 14 видам спорта. Из участвовавших в соревнованиях военнослужащих 162 человека выполнили нормативы спортивных разрядов. Сегодня спортивные разряды и звания имеют более 7,7 тысяч воинов-североморцев.

Как сообщает пресс-служба СФ, за высокие достижения в спорте командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил медаль Министерства обороны России «За отличие в соревнованиях» своему заместителю по финансово-экономической работе полковнику Юрию Данилову и начальнику штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота капитану 1 ранга Дмитрию Маслову.

 

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