Военнослужащие Северного флота впервые приняли участие в чемпионате по скоростному спуску на коньках

Военнослужащие Северного флота впервые приняли участие в первом в истории Вооруженных сил Российской Федерации Кубке по скоростному спуску на коньках.

Представители Северной военной хоккейной лиги из хоккейной команды штаба и управления Северного флота «К-21» Андрей Селянкин и Сергей Лазарев, команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Антон Беспалов, команды подводных сил «Тайфун» Андрей Колягин и Илья Плющев из команды «Торос» центра материально-технического обеспечения приняли участие в соревновании.

Участники преодолели ледяную трассу с извилистыми поворотами и трамплинами. На некоторых участках пути максимальная скорость движения спортсмена превышала 60 км/час.

Североморцы выступали в составе команды Военно-морского флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в гонке принимали участие 46 спортсменов, 11 сборных команд военных округов (флотов), видов, родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

Соревнования прошли в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503973@egNews