Военнослужащие Северного флота выполнили нормативы спортивных разрядов по военно-прикладному спорту на чемпионате, посвящённом Дню Победы

35 военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили нормативы спортивных разрядов по военно-прикладному спорту на чемпионате объединения, посвящённом Дню Победы. В ходе соревнований по метанию гранаты на дальность 8 военнослужащих выполнили норматив первого спортивного разряда, 10 — второго, 17 — третьего.

В командном первенстве победила команда «Бастион» береговых ракетчиков, второе место заняла команда «Пираты БМ» отряда по борьбе с противоподводно-диверсионными силами и средствами, третье место досталось команде «Бригада» гвардейского соединения кораблей охраны водного района. Ещё девять военнослужащих и гражданских специалистов выполнили требования для присвоения второй судейской категории по военно-прикладному спорту.

Как сообщает пресс-служба СФ, в чемпионате приняли участие более 200 человек. Участников соревнований поддерживала команда чирлидинга Кольской флотилии разнородных сил.

На Северном флоте подобные состязания проводятся регулярно и вызывают большой интерес военнослужащих как береговых воинских частей, так и представителей корабельных соединений.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12466913@egNews