Военнослужащие Северного флота выполнили парашютные прыжки в небе Заполярья

В соответствии с планом подготовки военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп смешанного авиационного корпуса Северного флота, а также отдельной гвардейской бригады морской пехоты, выполнили прыжки с парашютом в заданном районе.

В ходе выполнения прыжков с борта вертолёта Ми-8 отдельной авиационной эскадрильи, сводные парашютно-десантные группы отработали действия по десантированию парашютным способом и приземлению на неподготовленные площадки местности.

При совершении прыжков применялись десантные системы Д-6, Д-10, использующиеся при массовом десантировании, а также парашютные системы специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», предназначенные для десантирования групп специального назначения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учитывая сложные метеоусловия Крайнего Севера, десантирование происходило в диапазоне высот 800-2000 метров.

За время тренировки личным составом было совершено более шестидесяти прыжков с парашютом.

Тренировки данного типа носят регулярный характер, что позволяет своевременно выполнять программу парашютных прыжков военнослужащим.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12531583@egNews