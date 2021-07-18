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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.21 09:00

Военнослужащие Североморского гарнизона провели завершающую тренировку военного парада ко Дню ВМФ

Военнослужащие кораблей и береговых частей Северного флота и центрального подчинения, входящих в Североморский территориальный гарнизон, провели заключительную тренировку военного парада в рамках подготовки ко Дню ВМФ. Тренировка прошла на плацу соединения больших десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске недалеко от штаба Северного флота. Руководил ей командир армейского корпуса Северного флота генерал-лейтенант Дмитрий Краев.

Военнослужащие отработали прохождение торжественным маршем в составе шеренг и парадных расчётов, в том же порядке, как это будет происходить в День Военно-морского флота.

На следующей неделе репетиции военного парада будут уже проходить на Приморской площади.

23 июля в Североморске под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева состоится генеральная репетиция военного и военно-морского парадов, а также военно-спортивного праздника.

Все военнослужащие, принимающие участие в парадах на Северном флоте, прошли иммунизацию от новой коронавирусной инфекции. Некоторые сделали прививку вакциной «Спутник-V» повторно в рамках ревакцинации, которая началась на флоте с конца июня.

Всего в военном и военно-морском парадах в День ВМФ примут участие более 2 тысяч военнослужащих и 10 боевых кораблей и подводных лодок.

Постановка участников военно-морского парада на Североморском рейде в Кольском заливе будет осуществлена 19 июля, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

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