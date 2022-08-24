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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.22 14:00

Военнослужащие штаба Северного флота сдают контрольную проверку по физической подготовке

В главной базе Северного флота – Североморске – началась контрольная проверка по физической подготовке военнослужащих штаба и управления Северного флота за 2022 год. С этой целью из Москвы прибыла комиссия управления физподготовки и спорта Вооружённых сил Российской Федерации. 22 августа в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» состоялось торжественное открытие мероприятия с участием военного оркестра и Ансамбля песни и пляски Северного флота.

Контрольная проверка по физической подготовке проходит с 22 по 25 августа. В пятницу московской комиссией будут подведены итоги и объявлен результат.

Помимо военнослужащих штаба и управления Северного флота нормативы по физподготовке будут сдавать офицеры Мурманского областного военкомата и пунктов отбора на военную службу по контракту, действующих в Мурманске и Кандалакше.

При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы. Например, альтернативой подтягивания на перекладине является жим 70-килограмовой штанги, рывок гири 24 кг, отжимания на брусьях или в упоре лежа. Последнее упражнение имеют право выбрать военнослужащие старше 40 лет.

Выносливость военнослужащих проверяется бегом на дистанции от 1 до 3-х километров или плаванием на 500 метров в бассейне.

Упражнение на быстроту оцениваются по результатам, челночного бега 10х10 метров, бега на 60 или 100 метров или плавания на 50 и 100 метров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к проверке физической подготовки привлечены все категории военнослужащих, кроме тех, кто имеет подтверждённые медицинские противопоказания.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12435066@egNews

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