Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота отдали воинские почести первому космонавту мира, чья офицерская карьера начиналась в морской авиации Северного флота

Накануне Дня космонавтики военнослужащие гарнизона возложили цветы к пьедесталу памятника Юрию Гагарину, расположенном на аллее славы героев-авиаторов Северного флота в поселке Сафоново.

В доме офицеров военного гарнизона Сафоново для военнослужащих была организована тематическая выставка, посвященная Дню космонавтики и первому полёту человека в космос.

На выставке представлены различные экспонаты и инсталляции, посвященные космосу, в том числе макеты космических кораблей и аппаратов, сделанные руками детей военнослужащих и гражданского персонала.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие и юнармейцы гарнизона смогли посетить выставку, в ходе которой ознакомились с историей космоса и узнали интересные факты из жизни Юрия Алексеевича Гагарина.

Помимо этого, о жизни и службе первого космонавта Земли на Северном флоте рассказывает экспозиция, которая на постоянной основе работает в музее авиации Северного флота, расположенного в посёлке Сафоново.

Там для всеобщего посещения открыт домик, в котором проживал Юрий Гагарин во время службы в посёлке Корзуново. В домике воссозданы условия жизни и быта периода 50-60-х годов прошлого века, а также выставлены личные вещи и документы Гагарина.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12508730@egNews