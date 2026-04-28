Мурманская область. Арктика (16+)28.04.26 09:30

Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали навыки стрельбы из гладкоствольного оружия

На одном из военных полигонов в Мурманской области военнослужащие управления смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили практические стрельбы из гладкоствольного оружия по малоразмерным воздушным целям.

Военнослужащие выполнили стрельбы по низколетящим целям, имитирующим дроны-камикадзе и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Запуск целей проводился из автоматического стендового метательного аппарата. Кроме того, в рамках занятия личный состав отработал стрельбы из автомата по пикирующим и горизонтальным целям, обозначавшим FPV-дроны.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основной целью занятия по огневой подготовке было обучение личного состава приёмам обнаружения и поражения БПЛА коптерного и FPV-типа, проверка и определение уровня огневой выучки, а также поддержание и совершенствование навыков действий со штатным и специальным оружием.

По итогам занятия военнослужащие показали высокий профессионализм и мастерство при поражении малоразмерных целей имитирующих БПЛА.

Занятия проведены под руководством инструкторов, имеющих опыт боевых действий в специальной военной операции.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/8e594266-0749-4076-bb80-aeb0ee8ccc0d

