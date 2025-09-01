Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота посетили Музей военно-воздушных сил СФ

Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота посетили филиал Военно-морского музея Северного флота – музей Военно-воздушных сил в посёлке Сафоново.

Мероприятие прошло в рамках военно-патриотического воспитания и было приурочено к празднованию 110-летия со дня рождения дважды Героя Советского Союза, легендарного лётчика-истребителя Бориса Феоктистовича Сафонова, чье имя носит музей.

Для военнослужащих была проведена специальная экскурсия, посвящённая боевому пути и героическим подвигам Бориса Феоктистовича Сафонова, который за годы Великой Отечественной войны совершил 224 боевых вылета, сбив лично 20 и в группе 5 самолётов противника.

Особое внимание было уделено уникальным экспонатам, связанным с жизнью и службой прославленного аса: личным вещам, фотографиям, документам.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе экскурсии военнослужащие смогли глубже ознакомиться с богатейшей историей и боевыми традициями морской авиации Заполярья.

В ходе посещения музея они детально изучили уникальные экспонаты, размещенные в залах и на открытых площадках.

Музей Военно-воздушных сил Северного флота является одним из крупнейших авиационных музеев России и служит важным центром сохранения исторической памяти о лётчиках Северного флота для будущих поколений.

Фото: https://mil.ru/news/78395f61-45c7-4fe2-9fb4-2b242585af7e