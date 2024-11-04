Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота поздравили личный состав и персонал военно-морского госпиталя с Днём народного единства

В преддверии Дня народного единства военно-морской клинический госпиталь в Североморске посетил командир смешанного авиационного корпуса генерал-лейтенант Александр Отрощенко, а также представители женского совета корпуса и юнармейцы отряда имени Тимура Апакидзе.

Командир корпуса обошёл отделения, в которых проходят реабилитацию военнослужащие, в том числе и участники специальной военной операции.

Пообщавшись с пациентами, он выразил слова благодарности за ратные подвиги и поздравил с наступающим праздником – Днём народного единства, пожелав скорейшего выздоровления.

Представители женского совета корпуса вручили пациентам сладкие подарки, детские письма, и необходимую медицинскую продукцию.

Также в актовом зале госпиталя состоялся праздничный концерт творческого коллектива объединения - «Крылья Севера». В ходе концерта участники коллектива исполнили патриотические и народные песни.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в концерте также приняли участие различные творческие коллективы города Североморска.

В заключение на сцене выступили юнармейцы отряда имени Героя России Тимура Апакидзе. Они прочитали стихи на военную тему.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12535682@egNews