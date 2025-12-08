Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота привели в порядок мемориал и почтили память героев-авиаторов

В преддверии Дня героев Отечества военнослужащие батальона управления смешанного авиационного корпуса Северного флота провели памятную акцию у Мемориала славы авиаторам-североморцам, погибшим в море в годы войны, в гарнизоне Сафоново.

Военнослужащие очистили территорию мемориала от снега и льда. Затем участники акции, построившись у мемориала, почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили венок в знак уважения к подвигу советских лётчиков.

Гарнизон Сафоново, носящий имя прославленного лётчика – дважды Героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, бережно хранит традиции преемственности поколений.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Мемориал славы авиаторам-североморцам, погибшим в море в годы войны открыт 17 августа 1986 года в честь 50-летия авиации Северного флота и посвящён памяти 898 лётчиков, погибших в море в ходе Великой Отечественной войны. Он установлен на берегу губы Грязной Кольского залива, откуда осуществляли полёты первые самолёты авиации Северного флота – гидросамолеты МБР-2.

Фото: https://mil.ru/news/815b5b8a-2539-4956-a4f4-098d8013f57a