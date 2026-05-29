Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота провели практические занятия со школьниками в Сафоново

В рамках проведения учебных сборов с учащимися 10-х классов на базе МБОУ СОШ №2 посёлка Сафоново состоялись практические занятия под руководством военнослужащих смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Офицеры и военнослужащие по контракту организовали для старшеклассников комплекс мероприятий, направленных на углубление знаний по начальной военной подготовке. Основная цель сборов — подготовка к военной службе и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

В ходе занятий учащиеся 10-х классов изучили ключевые разделы общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской Федерации, узнали о правах и обязанностях военнослужащих, а также о правилах внутреннего распорядка.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, самым зрелищным и познавательным этапом стала демонстрация средств индивидуальной бронезащиты и связи. Военнослужащие показали школьникам современные бронежилеты и радиостанции, рассказали об их тактико-технических характеристиках. Ребята смогли не только визуально оценить экипировку, но и под руководством инструкторов примерить средства бронезащиты и опробовать работу носимых радиостанций.

В блоке военно-медицинской подготовки и радиационной, химической и биологической защиты старшеклассникам наглядно продемонстрировали содержимое войсковых медицинских аптечек. Под контролем офицеров школьники отработали алгоритмы оказания первой помощи: наложение жгута для остановки кровотечения, использование перевязочных пакетов и правильную транспортировку условно пострадавшего. Кроме того, были показаны средства защиты органов дыхания и кожи (противогазы, ОЗК), а также объяснен порядок действий в условиях заражения местности.

Подобные выездные занятия с допризывной молодёжью в гарнизонах авиакорпуса Северного флота проходят на регулярной основе в рамках взаимодействия авиационного корпуса Северного флота и образовательных учреждений региона.

