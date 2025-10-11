Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили контрольные стрельбы из штатного оружия

В рамках итоговой проверки за учебный год, военнослужащие подразделений управления смешанного авиационного корпуса Северного флота провели контрольные стрельбы из стрелкового оружия.

На одном из полигонов объединения в Мурманской области личный состав выполнил упражнения учебных стрельб из автомата и пистолета, в том числе и в ночное время.

Кроме того, военнослужащие отработали действия по обнаружению и противодействию воздушной цели, имитирующей беспилотный летательный аппарат условного противника.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, проверка проводилась со всеми категориями военнослужащих, включая военнослужащих по призыву.

Фото: https://mil.ru/news/9bde6197-bebb-441b-b65b-a2475fb3b7f7