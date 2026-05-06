Военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнили стрельбы из штатного оружия

Личный состав подразделений управления смешанного авиационного корпуса Северного флота выполнил стрельбы из пистолета.

Мероприятие проводилось для поддержания и совершенствования необходимых навыков в действиях с табельным оружием. Офицеры и прапорщики отрабатывали навыки в соответствии с курсом стрельб из стрелкового оружия.

Стрельбы прошли в тире под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по итогам выполнения стрельб личный состав продемонстрировал уверенное владение пистолетом и точность стрельбы. Результаты стрельб будут учтены при дальнейшем планировании занятий по огневой подготовке в подразделениях управления корпуса.

Фото: https://mil.ru/news/9fbedcd1-efad-4596-a35b-82a3128cff0a