Военнослужащие соединения ракетных кораблей Северного флота обеспечили проведение народных гуляний в Мурманске, посвящённых празднованию Дня защитника Отечества

Военнослужащие Северного флота представили на обозрение различные виды вооружения, а также военного обмундирования. У горожан была возможность испытать себя в сборке-разборке автомата Калашникова. Также во время всего мероприятия, под живую музыку, гости могли отведать настоящую армейскую кашу с горячим чаем.

Военнослужащие соединения ракетных кораблей Северного флота обеспечили проведение народных гуляний «Доблесть и честь», посвященных празднованию Дня защитника Отечества, в городе-герое Мурманске.

На мероприятии, которое было прошло в зоне отдыха «Семёновское озеро», взаимными усилиями экипажа тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» и коллектива МАУК «Дома культуры Ленинского округа» для жителей города были организованы различные аттракционы и выставки.

Военнослужащие Северного флота представили на обозрение различные виды вооружения, а также военного обмундирования. У горожан была возможность испытать себя в сборке-разборке автомата Калашникова. Также во время всего мероприятия, под живую музыку, гости могли отведать настоящую армейскую кашу с горячим чаем.

Для детей выступали аниматоры в роли популярных героев, а также были установлены надувные аттракционы. Больше всего маленьким гостям понравился надувной аттракцион родео на быке – экстремальная забава для любителей острых ощущений, готовых испытать на прочность нервы и запредельную ловкость. Один участник садится на быка, а четверо добровольцев раскачивают аттракцион за веревки. Цель игрока одна - остаться в седле, продержавшись отведенное время.

В народных гуляниях с радостью приняли участие не только жители и гости города Мурманска, но и члены семей военнослужащих соединения ракетных кораблей Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502021@egNews