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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.24 14:00

Военнослужащие тактической группы Северного флота на архипелаге Новосибирские острова провели учения с боевой стрельбой

На острове Котельный архипелага Новосибирские острова в Арктике прошли практические занятия по огневой подготовке с личным составом тактической группы Северного флота.

В ходе тренировки военнослужащие выполнили стрельбы из автоматов, пулемётов и снайперских винтовок, по мишеням, имитирующим живую силу противника. Стрельбы проходили как в светлое, так и в тёмное время суток с подсветкой мишенных позиций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота,  личный состав отработал уничтожение диверсионно-разведывательной группы условного противника, высадившейся на один из островов архипелага. В ходе занятий военнослужащие, применив беспилотные летательные аппараты, выявили место высадки условного противника. Выдвинувшиеся в район подразделения ликвидировали диверсантов.

Проведенная тренировка показала высокую мобильность и готовность подразделений выполнить любые поставленные задачи.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12504923@egNews

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