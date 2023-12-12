Военнослужащие тактической группы Северного флота на острове Котельный в Арктике провели ночные стрельбы при температуре воздуха –29 градусов

На острове Котельный архипелага Новосибирские острова в Арктике прошли первые в новом учебном году практические занятия по огневой подготовке с личным составом тактической группы Северного флота. Военнослужащие выполнили стрелковые упражнения из штатного оружия на специально подготовленном стрельбище в условиях поляной ночи. Стрельбы проходили в тёмное время суток с подсветкой мишенных позиций.

Температура окружающей среды на острове Котельный в это время года в среднем составляет около 35 градусов Цельсия ниже нуля. Занятия по огневой подготовке проходили при температуре –29 градусов. На полигоне была развернута палатка с печкой для обогрева военнослужащих, приготовлен горячий чай.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, практические занятия по изучению устройства оружия, сборке-разборке автоматов проходили в помещениях административно-жилищного комплекса «Северный клевер» в котором проживают и несут службу воины тактической группы Северного флота. Все здания комплекса специально предназначены для функционирования в условиях сверхнизких температур и высокого ветрового давления. Они соединены между собой крытыми переходами и оснащены уникальными системами вентиляции и обогрева.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12490618@egNews