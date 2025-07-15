Военнослужащие тактической группы Северного флота на острове Земля Александры провели тренировку

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа состоялась тренировка с военнослужащими тактической группы Северного флота по противодействию силам условного противника.

По легенде тренировки, на один из островов архипелага, используя малые быстроходные плавательные средства, высадилась диверсионная группа условного противника.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, военнослужащие тактической группы Северного флота, были подняты по тревоге. Для разведки позиций условного противника был использован беспилотный летательный аппарат.

Прибыв в зону условной высадки, военнослужащие тактической группы выполнили стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу противника, из стрелкового оружия.

Проведенная тренировка показала высокую мобильность и готовность подразделений выполнить поставленные задачи в сложных условиях Арктики.

Фото: https://mil.ru/news/e80ac647-3afd-4441-b00f-f1ca37c2c709