Военнослужащие тактической группы Северного флота провели занятие по огневой подготовке
На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике прошли практические занятия по огневой подготовке с личным составом тактической группы Северного флота.
В ходе выполнения стрелковых упражнений личный состав выполнил стрельбы из стрелкового оружия.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, личный состав отработал задачи по ликвидации диверсионно-разведывательной группы условного противника, высадившейся на один из островов архипелага. Военнослужащие, применив беспилотные летательные аппараты, выявили место высадки условного противника. Выдвинувшиеся в район подразделения ликвидировали диверсантов.
Занятия проведены под руководством опытных инструкторов, имеющих опыт боевых действий в специальной военной операции.
