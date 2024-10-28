Военнослужащие управления смешанного авиационного корпуса Северного флота подготовили технику к зимнему периоду эксплуатации

В рамках подготовки вооружения, военной и специальной техники к зимнему периоду эксплуатации в подразделениях управления смешанного авиационного корпуса Северного флота прошёл смотр военной и специальной техники для готовности обеспечения плановой боевой подготовки и повседневной деятельности подразделений в период зимнего обучения.

В ходе смотра была проверена вся колесная, и специальная техника подразделений. Были заменены масла, топливо и смазочные материалы, проверено электрооборудование, работа топливных систем и систем охлаждения.

Связисты корпуса обслужили более 1000 узлов и агрегатов на более чем 20 единицах техники.

Для работы в условиях низких температур специалисты проверили исправность систем и агрегатов, готовность специальной и автомобильной техники к выполнению задач по предназначению.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, смотр техники, узлов и агрегатов проводился в плановом порядке.

В мероприятиях были задействованы военнослужащие батальона управления и подразделений тылового обеспечения смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12534611@egNews